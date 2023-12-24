Savaşlarda İnsan Hakları İhlallerine Dikkat Çeken Sergi: 4 Saat Ara

Savaşlarda yaşanan insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla farklı disiplinlerden sanatçıların bir araya gelerek hazırladıkları karma sergi "4 Saat Ara" sanatseverlerle buluştu.

Bağımsız Sanat Vakfı tarafından düzenlenen sergide 12 sanatçının enstalasyon, video art, heykel, resim ve fotoğraflarından oluşan 30 eseri yer aldı.

Serginin küratörü Hülya Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada sanatçıların içinde bulundukları coğrafyaya duyarsız kalmaması gerektiğini belirterek, "Bu katliamın acısını öncelikle sanatçıların yüreğinde hissetmesi gerekirken sanatçılarımızın çoğunun buna tepkisiz kaldığını gördük ne yazık ki. Sanatçıların global güçler tarafından yürütülen sindirme hareketlerine karşı daha uyanık, daha cesaretli insanlar olması gerektiğini düşünerek böyle bir sergiye giriştik." dedi.

"İçimizde yapamadıklarımızın acısı var"

Kısa sürede sergiyi meydana getirdiklerini dile getiren Yazıcı, "Sergiyi duyurduktan sonra pek çok sanatçının dahil olmak konusunda ilgi gösterdiğine şahit olduk. Bu yapabildiğimiz tek şey, içimizde yapamadıklarımızın acısı var." diye konuştu.

Serginin küratörlerinden sanatçı Gözde Atlas ise yaşananlara karşı sanatçıların susmasının çok zor olduğunu ifade ederek, "Sergiye uçurtma üzerine çizdiğim 'Bir yerlerde bir çocuk' isimli seri ile katıldım. Fakat burada enteresan bir şey oldu; İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli şair ve yazar Refaat Alareer'in meşhur şiirinde geçen ifadeleri resmetmiş gibi oldum. Aslında benim daha önce gerçekleştirdiğim bir çalışmaydı. Ama o mısraları okuyunca benim eserlerimin sözlere dökülmüş hali gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası sanatçıların da katılımıyla gerçekleştirilen sergide Ahmed Raid Türkmen, Fatih Balcı, Fuat Kozluklu, Gözde Atlas, Haydar Şendur Cankutan, Hülya Yazıcı, İbrahim Al Hassaun, Muhammet Bakır, Muhsin Bilyap, Mustafa Şanlı, Nilay Kan Büyükişliyen ve Zahit Büyükişliyen'in eserleri sergileniyor.

Açılışında Türk ve Filistinli şairlerin şiirlerinin de okunduğu sergi, 15 Ocak'a kadar gezilebilecek.