ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

PKK'nın kendini feshetmesine ABD ne diyor? İlk açıklama geldi
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti

Bahçeli'ye hediye edilen tablo olay! Liderlerin canı bir hayli sıkkın
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı

SAÜ'de Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Temalı Sergi ve Panel

SAÜ'de Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Temalı Sergi ve Panel
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, geri dönüşüm atıklarından yapılan eserleri sergileyerek sürdürülebilir tekstil konusunu ele alan bir panel düzenledi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin geri dönüşüm atıklarından ürettiği eserler, ilgililerin beğenisine sunuldu.

SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılan sergide, akademisyen ve öğrencilerin, atık tekstil ürünleri, boyalar, kağıtlar ve plastiklerden ürettiği kilim, duvar halısı, tablo maske gibi çeşitli çalışmalar sergilendi.

Öğretim üyeleri ve öğrencilerden sergideki çalışmaların üretim aşamalarına ilişkin bilgi alan ziyaretçiler, "Tekstilde Yeşil Devrim: Sürdürülebilir Tekstil ve Moda" başlığıyla düzenlenen panele de katıldı.

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit'in moderatörlüğündeki panelde, SAÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Zeynep Çavdarkaleli, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nigar Merdan ile Dr. Öğretim Üyesi Sema Hatun Türker konuşmacı olarak yer aldı.

Geri dönüşüm atıklarının tekstil sektöründe değerlendirilmesinin ele alındığı panelde, boya ve ham maddelerin tamamen geri dönüştürülebilir ürünlerden kullanılabileceği anlatıldı, geleneksel motiflerin işlendiği eserler incelendi.

Gümrükçüoğlu, panelde yaptığı konuşmada, sürdürülebilirliğin süreklilik sağlamak anlamına geldiğini belirterek, daha az tüketimin mümkün olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki fırsat penceresini Ukrayna ve Rusya heba etmemeli

İstanbul zirvesine ilişkin çarpıcı çıkış! Erdoğan'dan iki lidere uyarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.