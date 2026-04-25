'Satu Mare'de Dinle Beni' okuyucu ile buluştu

Gazeteci-yazar Mevlüt Soysal, "Satu Mare'de Dinle Beni" adlı yeni romanıyla okuyucularının karşısına çıktı. Delilik Salgını, Babamla Ben, Dünün Birinde, Tek Tanığım Gökyüzü, Benim İçin Bir Şeyler Hatırla, Temmuz ve Senden Sonra gibi kitaplarda imzası bulunan Soysal bu kez, "Satu Mare'de Dinle Beni" adlı romanını kaleme aldı. Soysal kitabın konusunun Romanya-Macaristan arasında yer alan ve tarihi özellikleri ile dikkat çeken 'Satu Mare' kentinde geçtiğini ifade etti. Şehirlerin sokaklardan, taşlardan, binalardan ibaret olmadığını belirten Mevlüt Soysal, "İçi vardır, sesi vardır, elleri ayakları vardır. En güzel resmini çizmek için tuvalin karşısına geçen ressamdır. Omzundaki kemanıyla, sahici aşk şarkısı çalan bestecidir. Bazen şehir, insanı yeniden doğuran annedir. Satu Mare'de Dinle Beni, insanın kendi içindeki arkeolojik buluntusudur; müzelerin, tiyatroların, opera binalarının, sergilerin, kutsal yapıların, mezarlıkların tarih kokan taş duvarları arasında insanın kendine dönük yolculuğudur" dedi - KOCAELİ

