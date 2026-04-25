'Satu Mare'de Dinle Beni' okuyucu ile buluştu

Gazeteci yazar Mevlüt Soysal'ın kaleme aldığı "Satu Mare'de Dinle Beni" adlı roman okuyucu ile buluştu. Kitap, Romanya-Macaristan arasında yer alan Satu Mare kentinde geçen hikayeyi konu alıyor.

Gazeteci-yazar Mevlüt Soysal, "Satu Mare'de Dinle Beni" adlı yeni romanıyla okuyucularının karşısına çıktı. Delilik Salgını, Babamla Ben, Dünün Birinde, Tek Tanığım Gökyüzü, Benim İçin Bir Şeyler Hatırla, Temmuz ve Senden Sonra gibi kitaplarda imzası bulunan Soysal bu kez, "Satu Mare'de Dinle Beni" adlı romanını kaleme aldı. Soysal kitabın konusunun Romanya-Macaristan arasında yer alan ve tarihi özellikleri ile dikkat çeken 'Satu Mare' kentinde geçtiğini ifade etti. Şehirlerin sokaklardan, taşlardan, binalardan ibaret olmadığını belirten Mevlüt Soysal, "İçi vardır, sesi vardır, elleri ayakları vardır. En güzel resmini çizmek için tuvalin karşısına geçen ressamdır. Omzundaki kemanıyla, sahici aşk şarkısı çalan bestecidir. Bazen şehir, insanı yeniden doğuran annedir. Satu Mare'de Dinle Beni, insanın kendi içindeki arkeolojik buluntusudur; müzelerin, tiyatroların, opera binalarının, sergilerin, kutsal yapıların, mezarlıkların tarih kokan taş duvarları arasında insanın kendine dönük yolculuğudur" dedi - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
23 Nisan'da yere serilen Türk bayrağı görüntüsü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

23 Nisan'da çekilen görüntü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk