Şarkışla'da açık hava sinema etkinliği düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Şarkışla Belediyesinin Gülsu Şehitler Meydanı'nda düzenlediği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik kapsamında sinema filmi izleyen vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Kasım Gültekin, programda yaptığı konuşmada, vatandaşları bir araya getirme açısından önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu sadece bir film gösterimi değil, aynı zamanda dostlukların, kardeşliklerin pekiştiği bir ortam oldu. Hemşehrilerimizle bu coşkuyu paylaşmak bizler için büyük mutluluk. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikleri önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz." diye konuştu.

Belediye, etkinlik kapsamında 26 ve 30 Ağustos'ta da bazı filmleri vatandaşlarla buluşturacak.