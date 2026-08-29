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Ebru Yaşar, Ordu Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı

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Ordu Kültür Yolu Festivali'nin 8. gününde Ebru Yaşar, Tayfun Gürsoy Parkı'nda konser verdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, sanatçı sevilen şarkılarını seslendirdi ve müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Festival yarın sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali kapsamında şarkıcı Ebru Yaşar, müzikseverlerle buluştu.

Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı'nda organize edilen festivalin 8. gününde sahne alan Yaşar, kendi şarkılarının yanı sıra sevilen eserleri seslendirdi.

Yoğun katılımın olduğu konserde müzikseverler, şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Ordu Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerin ardından yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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