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Sarıkamışlılar Halaylarla Coştu

Kültür Sanat Haberleri

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Uluslararası 1. Soğuksu Festivali'nde Sarıkamışlılar halaylarla coştu. Festivalde yerel sanatçılar türküler seslendirirken, vatandaşlar halaylarla eğlendi.

Sarıkamışlılar halaylarla coştu

KARS - Sarıkamışlılar halaylarla coştu. Renkli görüntülere sahne olan festivalde vatandaşlar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen "Uluslararası 1. Soğuksu Festivali" renkli görüntülere sahne oluyor. Sarıkamışlıların yoğun ilgi gösterdiği festivalde sahne alan yerel sanatçılar seslendirdikleri türküleri vatandaşları kendilerinden geçirdi.

Festivalde eğlendiklerini ifade eden vatandaşlar, "Burada çok güzel bir ortam var. Yıllardır Sarıkamış'ın özlediği, aradığı kan buymuş, herkes ne içerisinde ailesiyle çocuğuyla, eşiyle gelenler var. Güzel konserler oluyor. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan festivalde türkülere eşlik eden vatandaşlar, halay tutarak oynadı. Gece geç saatlere kadar süren festival vatandaşlara unutulmaz bir yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Kültür Sanat

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