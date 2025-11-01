Haberler

Sardes Antik Kenti'nde Gece Müze Uygulaması Başlıyor

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Sardes Antik Kenti'nde ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Nisan ayında başlayacak gece müzeciliği uygulaması ile ziyaretçiler, özel ışıklandırmalar eşliğinde antik kenti gezebilecek.

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Sardes Antik Kenti'nde ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Lidya Krallığı'na başkentlik yapan ve tarihte ilk madeni paranın basıldığı yer olarak bilinen antik kentte, gece müzeciliği uygulaması başlatıldı. Nisan ayından itibaren ziyaretçiler, Sardes'i özel ışıklandırmalar eşliğinde gezebilecek.

Lidya Krallığı'na başkentlik yapan ve tarihte ilk madeni paranın basıldığı yer olarak kabul edilen Sardes'te ışıklandırma ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Nisan ayı ortası itibarıyla ziyaretçiler Artemis Tapınağı, Gymnasium ve hamam kompleksini özel ışıklandırmalar eşliğinde görme fırsatı bulacak. Manisa Müzesi'ni ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, geçen temmuz ayında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Sardes'e ilişkin soruları yanıtladı. Projenin başından itibaren bakanlıklar ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmasında aktif rol üstlendiğini belirten Arınç, binlerce yıllık kültürel mirası korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın en büyük sorumlulukları olduğunu ifade etti.

'MANİSA'YI CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Manisa'nın tarihi eserler anlamında bir hazine olduğuna dikkati çeken Arınç, Sardes Antik Kenti'nde uzun yıllardır kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyordu. Işıklandırması tamamlandı, şimdi de gece müzeciliği kavramını başlatıyoruz. Sardes, dünyada koruma altına alınan yaşayan miras listesinde Türkiye'den 22'nci eser oldu dedi. Sardes'in, Efes gibi gece gezilebilen ve çevresiyle değer üreten bir merkez haline geleceğini dile getiren Arınç, Sardes medeniyetin, ticaretin başladığı bir nokta. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca Aigai ve Yoğurtçu Kalesi'nin restorasyonlarıyla birlikte Manisa'yı hem yerli hem de yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz diye konuştu. Arınç, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile birlikte Manisa Müzesi'ni gezerek sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
