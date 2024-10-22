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Şanlıurfa, UNESCO'nun Müzik Şehri Ağı'na Dahil Oluyor

Şanlıurfa, UNESCO'nun Müzik Şehri Ağı'na Dahil Oluyor
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Şanlıurfa, UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olması dolayısıyla yarın gerçekleştirilecek lansmanla tanıtılacak. Etkinlikte İbrahim Tatlıses'in de katılması bekleniyor.

Şanlıurfa'nın müzik alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olması dolayısıyla yarın lansman düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses ile yarın düzenlenecek "UNESCO Müzik Şehri Lansmanı" öncesi bir araya geldi.

Şanlıurfa'nın tanıtımı için çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmayı planladıklarını vurgulayan Gülpınar, "Şanlıurfa için önemli bir gecede İbrahim Tatlıses'in aramızda olması çok önemlidir. Dünyanın parasını da harcasanız, bütün servetleri de harcasanız, İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa için yaptığı tanıtımı yapamazsınız. Şanlıurfa denince akla Tatlıses gelir. UNESCO Müzik Şehri Lansmanı'nın şehrin tanıtımı için çok önemli bir eşiktir." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Tatlıses ise uzun bir aradan sonra memleketine gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızın davetinden dolayı çok gurur duydum iftihar ettim. Kendimi yalnız bırakırım sizi yalnız bırakmam, Böyle bir organizasyonda düşünülmek beni şaşırttı. Şanlıurfa'da beklemediğim bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın düzenlenecek "UNESCO Müzik Şehri Lansmanı" etkinliğine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde "Senfonik Urfa Türkleri" seslendirilecek ve Urfa Sıra Gecesi ekibi sahne alacak.

Etkinliğe, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanvekili Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş ile bazı büyükelçiler ve belediye başkanlarının katılması planlanıyor.???????

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat

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