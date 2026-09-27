Haberler

Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi güçlendirme ve restorasyonla gece de ziyarete açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi güçlendirme ve restorasyonla gece de ziyarete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi'nin güçlendirme ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Vali Hasan Şıldak, modern müzecilik imkanlarıyla tamamlanan müzenin hem gündüz hem gece ziyaret edilebileceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi'nin güçlendirme ve restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, beraberindeki gazetecilere müzeyi gezdirerek bilgi verdi.

Gezi sonrası gazetecilere açıklama yapan Şıldak, depremde hasar gören Kurtuluş Müzesi'nde hem güçlendirme hem de restorasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Modern müzecilik imkanlarını kullanarak çalışmaları tamamladıklarını belirten Şıldak, müzenin hem gündüz hem gece ziyaret edilebileceğini aktardı.

Vali Şıldak, daha sonra Balıklıgöl Platosu'ndaki Halilürrahman Peygamberler ve İlim İnsanları Külliyesi, Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası ile Rasathane'de devam eden çalışmaları inceleyerek basın mensuplarına bilgi verdi.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Sultangazi'de kuaförde 3 bin 500 liralık makyaj yaptırdı, türbanını alıp geleceğini söyleyip bir daha dönmedi

'Parası neyse vereceğim' dedi, 3 bin 500 TL'lik makyajla kayboldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katy Perry’den Azerbaycan’da sıra dışı sahne şovu! Dev şişenin içine girdi

Katy Perry’den Azerbaycan’da çılgın şov! Dev şişenin içine girip...
YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturması! Başsavcılık resen harekete geçti

Mustafa Erdem'e rüşvet soruşturması! Dün 'reddettim' demişti
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

Hastane yatağından çağrı yaptı, binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi! Ödül yolundaki yazar diskalifiye edildi

Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi
Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur'dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan istifa sonrası dikkat çeken paylaşım
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası

Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
Almanya istedi, Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları New York'ta görüştü

Almanya istedi, iki ülkenin dışişleri bakanları masaya oturdu