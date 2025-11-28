Şanlıurfa'daki Reji Kilisesi Kültürel Etkinliklere Ev Sahipliği Yapıyor

Şanlıurfa'da "Reji Kilisesi" olarak da bilinen Aziz Petrus ve Aziz Paulus Kilisesi, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi olarak kültürel ve sanatsal etkinliklerle yeniden hayat buluyor.

Kurtuluş Mahallesi'nde 6. yüzyıla ait kilise kalıntısının üzerine 1861 yılında "Hz. İsa'nın iki havarisi Aziz Petrus ve Aziz Paulus"un anısına inşa edilen yapı, 1924'e kadar Süryani cemaatinin ibadet mekanı olarak kullanıldı.

Kentteki Süryanilerin Suriye'nin Halep kentine göçünün ardından ibadet işlevini yitiren yapı, bir dönem depo ve fabrika olarak kullanıldı.

Şanlıurfa Valiliğinin 1998'de başlattığı restorasyon çalışmalarının ardından kilise, 24 Mayıs 2002'de "Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi" adıyla yeniden hizmete açıldı.

Çeşitli sosyal etkinliklere, konserlere, eğitim faaliyetlerine ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yapan tarihi yapı, şehrin kültürel yaşamına önemli katkı sağlıyor.

Yurt dışı toplantılarına da ev sahipliği yapıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Merve Ofluoğlu, AA muhabirine, yapının hem tarihsel değeri hem de mimari dokusuyla dikkat çektiğini belirtti.

Ziyaretçilerin yapıya hayran kaldığını ifade eden Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"Burası kilise olarak inşa edilmiş bir yapı olsa da daha sonra tütün deposu olarak kullanıldığı için halk arasında Reji Kilisesi olarak biliniyor. Şu anda restore edilmiş haliyle kamu binası olarak hizmet veriyor. Aynı zamanda Konservatuvar Şube Müdürlüğümüzün de bulunduğu bir kültür merkezi. Aktif bir ibadet mekanı olmadığı için butik festivaller, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikleri burada gerçekleştiriyoruz. Özellikle yurt dışı toplantılarını bu alanda yapıyoruz. Gelen yabancı konuklar, tarihi atmosfer karşısında gerçekten hayran kalıyor."

Yapının Şanlıurfa'nın tanıtımında dikkat çektiğini dile getiren Ofluoğlu, "Tarihi Urfa sokaklarında ilerlerken Reji Kilisesi, aniden karşınıza çıkan çok özel bir yapı. Biz de bunu kentin tanıtımında etkin biçimde kullanmaya çalışıyoruz." dedi.