Şanlıurfa'da Sıfır Atık Defilesi Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Şanlıurfa'da atık malzemelerden yapılan kostümlerle "Tarihin Sıfır Noktasında Sıfır Atık Defilesi" düzenlendi.

Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan defilede, öğrenciler atık malzemelerden tasarlanan kostümlerle Şanlıurfa Müzesi Göbeklitepe Replika Alanı'nda sahneye çıktı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeliha Akgül Topaloğlu, AA muhabirine, tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye atıfta bulunmak amacıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında bir defile düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Öğrencilerle çeşitli atık malzemelerden kostümler tasarladıklarını belirten Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Defilemizi hazırlarken Göbeklitepe için Sıfır Atık Projesi kapsamında şunu düşündük, toplanan malzemelerle neler ortaya çıkarabiliriz? Tasarımlarımızı öğrencilerimizle işbirliği içinde ve dört öğretmen arkadaşımızla gerçekleştirdik. Kostümler tamamen sıfır atıktan elde edilen malzemelerle üretildi. Görsel olarak izleyicilerin beğenisine sunduk. Göbeklitepe'deki ritüellere, geçmiş yaşam tarzına gönderme yaparak, öğrencilerimizle farklı kimlikler ve tasarımlar sunmaya çalıştık."