Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl karla beyaza büründü

Güncelleme:
Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı, Balıkgöl Yerleşkesi ve Şanlıurfa Kalesi'nde muhteşem görüntüler oluşturdu. Ziyaretçiler, tarihi yerlerde fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştirdi.

Şanlıurfa'da etkili olan kar, tarihi Balıkgöl Yerleşkesi ve Şanlıurfa Kalesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte dün başlayan kar yağışı, tarihi Balıklıgöl ve Şanlıurfa Kalesi'ni de beyaza bürüdü.

Vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret ederek, fotoğraf çektirdi.

Yerleşkeyi ziyaret edenler arasında nikahlarını kıydıktan sonra çıkıp gelen Mahmut ve Zeynep çifti de yer aldı.

Mahmut Akar, nikahlarını kıydıktan sonra hem romantik bir ortam hem de bir anı olması için Balıklıgöl'e geldiklerini belirterek, kar yağışının alanda güzel bir görüntü oluşturduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Kültür Sanat
