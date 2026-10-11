Şanlıurfa'da Kamacı ailesi, 1935'te başlayan bıçakçılığı üç kuşaktır sürdürüyor

Şanlıurfa'da bıçakçılık yapan Kamacı ailesi, 1935'te başlayan mesleklerini yaklaşık 90 yıldır yaşatmaya çalışıyor.

Bıçakçılığa 1935 yılında başlayan ailenin meslek yolculuğu, 1945'te kendi iş yerlerini açmalarıyla devam etti. Üç kuşaktır aynı dükkanda sürdürülen meslek, bugün de el emeğiyle yaşatılıyor.

Ailenin ikinci kuşak temsilcisi 67 yaşındaki Mehmet Kamacı, küçük yaşlarda babasının yanında başladığı bıçakçılığı 50 yılı aşkın süredir aynı dükkanda sürdürüyor.

Mehmet Kamacı, AA muhabirine, mesleğin gelecek nesillere aktarılması için çocuklarını da yetiştirdiğini söyledi.

Mesleğinin zorluklarından bahseden Mehmet Kamacı, şöyle devam etti:

"Babam 1935 yılında bıçakçılık mesleğini yapmaya başladı, 10 yıl sonra da şimdi bulunduğumuz dükkanda kendi işini yapmaya başladı. Ben küçük yaşlarda babamın yanında mesleğe ilk adımımı attım. Babamın vefatından sonra da yaklaşık 50 yıldır aynı dükkanda mesleği sürdürüyorum. Benden sonra oğlum devam ediyor. Babamın yanında başladığım mesleğimi çok sevdim ve devam ettim. Ondan sonra çocuklarımı yetiştirdim, onlar da mesleği sevdiler."

Bıçak imalatı yaptıklarını anlatan Mehmet Kamacı, geçmişte bölgede çok sayıda bıçakçı bulunduğunu ancak zamanla bu mesleği sürdürenlerin azaldığını ifade etti.

"Benden sonra çocuğum devam etsin istiyorum"

Mesleğin üçüncü kuşak temsilcisi Mustafa Kamacı da 13 yaşında babasının yanında başladığı bıçakçılıkta yaklaşık 30 yılı geride bıraktığını söyledi.

Dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan mesleği aynı dükkanda sürdürdüğünü belirten Kamacı, bıçakçılığın gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Mesleğini severek yaptığını belirten Mustafa Kamacı, "Mesleğimiz dedemden sonra babama geçti, şu anda ben devam ettiriyorum. İnşallah benden sonra çocuğum devam eder, o yönde çalışmaktayız. Bu mesleği severek yapıyorum. Her sene işimizi biraz daha iyi yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Aynı dükkanda yaklaşık 80 yıldır üretim yaptıklarını aktaran Mustafa Kamacı, mesleğin devamı için kendi çocuğunu da yetiştirdiğini söyledi.

Kamacı, "Bu dükkanda dedem 20 yıl kadar çalıştı, sonra babam devam etti, şimdi de ben sürdürüyorum. İnşallah bizim çocuğumuz devam edecek. Dede mesleğinin kaybolmaması için çalışıyoruz. Çünkü bizden sonra yetişen olmazsa bu meslek kaybolup gidecek. Şu anda kendi çocuğumu yetiştirmeye çalışıyorum. Eğer o da bu işi severse, bu işi yapabilirse yerime onu oturtmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA