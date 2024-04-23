Şanlıurfa'da Çocuklara Gökyüzü Sürprizi

Şanlıurfa'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara sürpriz yapılarak tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ne kurulan teleskoplarla gökyüzü izletildi.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı ile Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi (Şanlıurfa BİLSEM) işbirliği ile Balıklıgöl Amfi Tiyatro'da etkinlik düzenlendi.

Alana kurulan 4 teleskop eşliğinde öğrenciler, gökcisimlerini inceleme fırsatı buldu.

Görevliler, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayarak, gökyüzündeki cisimlerin oluşumu ve hareketi hakkında bilgilendirici sunumlar ve video gösterimleri yaptı.

Tarihin sıfır noktasından uzayın derinliklerine yolculuk

Şanlıurfa BİLSEM Müdürü Eyüp Kuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara gökyüzü sürprizi yaptıklarını söyledi.

Çocukların gökyüzüne olan ilgi ve merakını bildiklerini belirten Kuş, "Öğrencilerimizle bu gece uzayı keşfetmeye çalışıyoruz. Tarihin sıfır noktasından uzayın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Bu bizi ve çocuklarımızı heyecanlandıracaktır. 23 Nisan kapsamında çocuklarımıza güzel bir sürpriz yapmak için organizasyonu gerçekleştirdik." diye konuştu.

Öğrenciler memnun kaldı

Gözlemcilerden Elif İlkyaz da Ay'ı yakından görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ayı yakından gözlemledik çok güzel bir deneyim oldu, Büyüleyici bir atmosferdi. İlk defa bu kadar yakın ve net bir şekilde gözlemleme imkanı buldum. Herkese tavsiye ederim çok güzel bir tecrübe oldu." dedi.

Çocuklardan Ayşe Yıldız da Ay'ı yakından gördüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.