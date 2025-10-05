Haberler

Şanlıurfa'da Çizgili Sırtlan Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çizgili sırtlan güvenlik kameralarına yansıdı. Güneş Enerjisi Santrali sahasına giren sırtlanın görüntüleri, hayvanın beslenme veya barınma amacıyla bölgeye geldiğini gösteriyor.

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (ŞUSKİ) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Aşık Mahallesi yakınlarında bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali sahasına çizgili sırtlan girdiği belirtildi.

Açıklamada, "GES alanını izleyen kameralar, gece saatlerinde hareketlilik tespit etti. Görüntülerde, çizgili sırtlanın saha içinde dolaştığı net bir şekilde görüldü. Hayvanın muhtemelen beslenme veya barınma amacıyla bölgeye geldiği düşünülüyor." denildi.

ŞUSKİ tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, sahada bir süre dolaşan çizgili sırtlanın bir süre sonra uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat
title
