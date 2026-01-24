Şanlıurfa'da BİGEP ile 23 bin 500 öğrenci yeniden okula döndü

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il genelindeki ilkokul ve ortaokullarda devamsızlık yapan veya hiç okula gitmeyen 23 bin 500 öğrencinin yeniden eğitim öğretimle buluşturulduğunu belirtti.

Vali Şıldak, gazetecilere, Şanlıurfa'nın 700 bin öğrenci sayısıyla ülkede ilk sıralarda yer aldığını belirterek, bundan dolayı eğitime büyük bir önem verdiklerini ve sorunları çözmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında eğitimdeki zayıf yönleri güçlendirmeye, eksiklikleri gidermeye, temel sorun olarak gördükleri hususları tespit ederek bunları kalıcı şekilde çözmeye özen gösterdiklerini ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminde özellikle devamsızlık konusunun üzerinde durduk. 50 bine yakın ilkokul ve ortaokuldaki öğrencimizin okula gitmediğini tespit ettik. Bu çok yüksek bir rakam. Bu sayının azaltılması için öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve kaymakamlarımızla 23 bin 500 öğrencimizi tekrar öğretmenleriyle buluşturduk. Bir kısmı yabancı uyruklu olmak üzere 7 bine yakın öğrencimizin ise ilimizden ayrılmış olduğunu belirleyerek bunları kayıttan düşürdük. 2. dönem yaklaşık 19 bin öğrencimizin tekrar okula kavuşturulması ve bu sürecin tamamlanmasını hedefliyoruz. Bunun için 222 sayılı Kanun'daki bazı yaptırımları velilerimize bir kez daha hatırlatarak kanundaki işlem süreçlerini başlatacağız. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, bu konuda tavizsiz ilerlemek istiyoruz."

Mevsimlik tarım işçilerinin çalışmak üzere farklı kentlere gitmesinden kaynaklı çocuklarının bir süre eğitim ortamlarından uzak kaldığını dile getiren Vali Şıldak, şöyle devam etti:

"Gittikleri illerde onları takip edip okullara kaydedilmesini sağlasak da bu konuda bazı çocuklarımız çok verimli bir çalışma ortamına kavuşamıyor. İlimizden giden öğrencilerimizin dönüşlerini takip ederek, onların tekrar kayıtlarını gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim yılının başında 20 bin çocuğumuzun gitmiş olduğunu tespit etmiştik. Bunlardan yaklaşık 18 bin öğrencimiz kendi okullarına döndü. Şimdi kayıplarını gidermek için telafi eğitimleri uyguluyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımızın destek üniteleri ve EBA programı var. İlimiz genelinde 12 bin çocuğumuz güçlendirilmiş eğitim modeliyle eksiklerini gideriyor. BİGEP ile eğitimdeki açıklarımızı kapatıyor ve standartlarımızı yükseltmeye çalışıyoruz."