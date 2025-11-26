Haberler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 12 bin yıllık kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor

Şanlıurfa'da 'Taş Tepeler Projesi'nin 5'inci yıl dönümü kapsamında Karahantepe'de gün yüzüne çıkarılan yeni buluntular tanıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Taş Tepeler Projesi 5. Yıl Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, şehrin 12 bin yıllık kültürel ve toplumsal birikimini gelecek nesillere aktarma kararlılığını belirtti.

"EN ÖNEMLİ RİTÜEL MEKANLARININ DÜNYA ÇAPINDA TANITILMASI ÖNEMLİ"

Göbeklitepe ve Karahantepe başta olmak üzere Neolitik Çağ'ın en önemli ritüel mekânlarının dünya çapında tanıtılmasının önemine değinen Başkan Gülpınar, "Bizler bu eşsiz mirası gelecek nesillere hem korunmuş, hem anlaşılmış hem de hak ettiği değeri bulmuş şekilde teslim etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR NEOLİTİK DÖNEME DAİR BENZERSİZ BİLGİLER SUNUYOR"

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Projede yürütülen kapsamlı çalışmalar ile Taş Tepeler bölgesinin, dünyanın 'Neolitik Başkenti' olarak tescilleneceğine inanıyoruz" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sabah saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Ersoy, kentteki programı kapsamında Taş Tepeler Projesi'nin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla Karahantepe'ye geçti. Burada bilgilendirme toplantısında konuşan Bakan Ersoy, programın yalnızca beş yıllık süreci değerlendirmekten öte, insanlık tarihine ışık tutan önemli bir dönüm noktasını anmak amacıyla yapıldığını belirtti. Projenin başlangıcından bu yana öngörülenin çok ötesine geçerek dünya arkeolojisine yeni bir perspektif kazandırıldığını ifade eden Bakan Ersoy, bölgedeki çalışmaların 'Neolitik Dönem'e dair benzersiz bilgiler sunduğunu anlattı.

