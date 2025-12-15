Haberler

Şanlıurfa "2029 Dünya Gastronomi Şehri Adayı" ilan edildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, UNESCO ve Dünya Turizm Örgütü işbirliğiyle yapılan çalışmalar sonucunda Şanlıurfa'nın 2029 Dünya Gastronomi Şehri adayı olduğunu açıkladı. Başkan Gülpınar, kentin tarihi ve kültürel mirasının uluslararası düzeyde kabul gördüğünü vurguladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Dünya Turizm Örgütü ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) işbirliğiyle çalışmalar yapan Uluslararası Gastronomi, Kültür, Sanat ve Turizm Enstitüsü (IGCAT) tarafından Şanlıurfa'nın "2029 Dünya Gastronomi Şehri Adayı" ilan edildiğini açıkladı.

Başkan Gülpınar, Cumhuriyet Gastronomi Merkezi'nde düzenlendiği basın toplantısında, kentin sahip olduğu tarihsel, kültürel ve gastronomi birikiminin uluslararası düzeyde kabul gördüğünü söyledi.

Merkezi İspanya'da bulunan İGCAT tarafından yapılan toplantıda alınan kararın kendilerine resmen ulaştığını belirten Gülpınar, şunları kaydetti:

"Dünya Turizm Örgütü ve UNESCO ile iş birliği içinde çalışmalarını sürdüren Uluslararası Gastronomi, Kültür, Sanat ve Turizm Enstitüsü tarafından Şanlıurfa, 2029 Dünya Gastronomi Şehri için resmi aday olarak ilan edilmiştir. Ortak sofralar, üretim alanları ve paylaşım kültürü, Halil İbrahim Sofrası geleneğiyle birlikte bugün hala yaşamaya devam etmektedir. İşte bu köklü miras, Şanlıurfa'yı gastronomi açısından dünyada ayrıcalıklı bir noktaya taşımaktadır. Önemli olan bu unvanı katma değere dönüştürebilmektir. Tanıtıma sağlayacağımız katkılar önemli olacaktır. Unvan öncesinde yapılacak hazırlıklar ile 2029 yılında yapılacak çalışmalar önemlidir. "

Gülpınar, bu kapsamda Şanlıurfa'ya yakışır kapsamlı Gastronomi Stratejisi ve Eylem Planı hazırlayacaklarını belirtti.

Kentin gastronomi mirasını dünyaya tanıtarak nitelikli gastronomi turizmini geliştirmek istediklerini anlatan Gülpınar, Şanlıurfa'nın unvanın gereğini yapacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat
