Sanatçı Selçuk Balcı, Mazıdağı ilçesinde konser verdi - Haberler

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Sanatçı Selçuk Balcı, Mazıdağı ilçesinde konser verdi

AA - Şeyhmus Adsız - Kültür Sanat
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Sanatçı Selçuk Balcı, Mazıdağı ilçesinde konser verdi

Sanatçı Selçuk Balcı, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sahne aldı.

Sanatçı Selçuk Balcı, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sahne aldı.

Mazıdağı Belediyesi tarafından organize edilen konserde Balcı, Karadeniz ile ve bölgeye ait eserleri seslendirdi.

Dinleyiciler, yaklaşık iki saat sahnede kalan Balcı'nın seslendirdiği eserlerle keyifli anlar yaşadı.

Vatandaşlar, şarkılar eşliğince halay çekerek eğlendi.

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, Balcı'ya, teşekkür etti.

Konseri, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sayın Ercan Kayabaşı ve kurum amirleri de izledi.

AA / Şeyhmus Adsız - Kültür Sanat

Selçuk Balcı, Mazıdağı, Mardin, Balcı, Kültür Sanat, Haberler

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