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Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Kültür Sanat Haberleri

Bir süredir hastanede tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 69 hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Koca paylaşımında, 'Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

İSTANBUL - Bir süredir hastanede tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 69 hayatını kaybetti.

Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Koca paylaşımında, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Özkan Uğur Kültür Sanat Haberler

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