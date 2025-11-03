Haberler

Sanatçı Osman Dönmez, Kaçan Aslan Zeus'un Anısına Heykel Yaptı

Sanatçı Osman Dönmez, Kaçan Aslan Zeus'un Anısına Heykel Yaptı
Güncelleme:
Antalya'da driftwood sanatçısı Osman Dönmez, doğadan topladığı ağaç parçalarıyla, hayvanat bahçesinden kaçtıktan sonra vurularak öldürülen aslan Zeus'un heykelini yaptı. Dönmez, bu eseriyle doğanın gücünü ve hayvanların özgürlüğünü temsil etmek istediğini belirtti.

ANTALYA'da yaşayan driftwood (geri dönüşüm) sanatçısı Osman Dönmez (40), doğadan topladığı ağaç parçalarıyla Manavgat'ta kafesinden kaçtıktan sonra bir kişiyi yaralayan ve vurularak öldürülen aslan Zeus'un heykelini yaptı. Dönmez, "Zeus'un öldürülme hikayesi içimde bir duygu uyandırdı. Onu sanatımla ölümsüzleştirmek istedim" dedi.

Antalya'da yaklaşık 13 yıldır marangozluk yapan Osman Dönmez, son 1 yıldır driftwood sanatıyla ilgilenmeye başladı. Doğada rüzgar, yağmur ve fırtınadan etkilenen ağaç parçalarını toplayarak yeniden bir araya getiren Dönmez, bu parçalarla hayvan figürleri yapıyor. Dönmez, Manavgat'ta temmuz ayında hayvanat bahçesinden kaçan aslan Zeus'un öldürülmesinden etkilenerek, hikayesini heykelle yaşatmaya karar verdi. Osman Dönmez, doğadan topladığı ağaç parçalarını bu kez aslan Zeus için birleştirdi. Yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki heykelle ilgili Dönmez, "Herkes gibi ben de bu olaydan çok etkilendim. Aslan Zeus'un öldürülme hikayesi içimde bir duygu uyandırdı. Onu sanatımla, duygularımla ve doğadan topladığım parçalarla yeniden yaşatmak, ölümsüzleştirmek istedim" dedi.

'DOĞANIN GÜCÜNÜ TEMSİL EDİYOR'

Heykelin yapım sürecini anlatan Dönmez, "Bu işe her zaman duyguyla başlıyorum. İskeletini oluşturduktan sonra ilk olarak kafasını şekillendirdim ardından doğada bulduğum ağaç parçaları ile birleştirdim. Rüzgarın, yağmurun, doğanın izlerini taşıyan her bir parça esere bir anlam katıyor. Tamamlanınca Manavgat'a gönderip, sergilenmesini istiyorum" diye konuştu.

Aslan figürünün kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getiren Osman Dönmez, "Aslan doğanın en güçlü hayvanlarından biri. Bu heykel hem emeği hem doğanın gücünü temsil ediyor. Ben de o gücü sanatla anlatmak istedim" dedi.

'BELKİ HAYVANLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN BİR VESİLE OLUR'

Aslan Zeus'un öldürülmesiyle başlayan tartışmaların kendisini sanat aracılığıyla düşünmeye yönelttiğini söyleyen Dönmez, "Aslında hayvanın bir zararı yoktu. İnsanların onları anlaması gerekiyor. Hayvanat bahçelerine de karşıyım. Çünkü bu hayvanların doğal yaşamlarından koparılması bana göre doğru değil. Ben bu eserle sevgiyi tutsak ederek değil, serbest bırakarak göstermeyi istedim. Belki de bu heykel, hayvanların özgürlüğü için bir vesile olur" diye konuştu.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
