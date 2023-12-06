Sanatçı Nevhiz Tanyeli İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde söyleşiye katıldı

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ressam Nevhiz Tanyeli, akademisyen, öğrenci ve sanatseverlerle bir araya geldi. Tanyeli, resim sanatına olan ilgisini ve edebiyat çevresiyle olan tanışıklığını anlattı.

"Sanatçılar İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde" etkinliğine ressam Nevhiz Tanyeli konuk oldu.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi (İRHM) Halil Dikmen Konferans Salonu'nda akademisyen, öğrenci ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen söyleşiyi, Erkan Doğanay yönetti.

Doğanay'ın sorularını cevaplayan Tanyeli, akademiye gitmeden önce de resim sanatına aşinalığının olduğunu, öğrenci olduktan sonra da sık sık akademinin kütüphanesine gitmeye başladığını söyledi.

Salon resimlerini kitapların siyah beyaz veya çok iyi olmayan renkli baskılarında gördüğünü ifade eden Tanyeli, daha sonra gittiği İspanya'da ise meşhur ressamların eserlerini görme şansı bulduğunu anlattı.

Edebiyat çevresiyle yakınlığının 1960'lı yıllarda başladığını dile getiren Tanyeli, "Akademide öğrenciyken eşimle tanıştım ve 1962 yılında evlendik. Önce Bebek'te oturduk sonra Beyoğlu Ülker Sokak'ta iki odalı küçücük bir apartman dairesine geçtik. Eşimin bir çevresi vardı, o da şiir yazıyordu. İkinci yeni şairlerle dostlukları vardı. Örneğin Edip Cansever şiirlerini yazdığı zaman ilk Feridun'a okurdu. ve biz o Ülker Sokak'taki küçücük evimize dostları çağırmaya başladık." dedi.

"Edebiyat çevresiyle bir tanışıklığım oldu"

Nevhiz Tanyeli, bu toplantılara şair, edebiyatçı ve tiyatrocuların da katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"O çevreyle de bir tanışıklığım olmuş oldu. O da benim için bir eğitim oldu. Cemal Süreya da bunlardan biriydi. Yıllar sonra ben Marmara Üniversitesi'nde hocayken Altıneller galerisinde kişisel bir sergi açtım. Cemal de oraya gelip hafta sonları söyleşiler yapıyordu, böylece bizim arkadaşlığımız tazelendi."

Daha sonra Tanyeli, resimlerinden örnekler eşliğinde hatıralarını anlattı ve katılımcıların sorularını cevapladı.

MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Hasan Karakaya da söyleşinin ardından, Tanyeli ve Doğanay'a teşekkür belgesi verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.