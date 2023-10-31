Haberler

Sanatçı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ün Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Defnedildi

 - Güncelleme:

Kültür Sanat Haberleri

30 Ekim Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına sanatçının ailesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Şehir Tiyatroları yönetici ve sanatçıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

30 Ekim Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına sanatçının ailesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Şehir Tiyatroları yönetici ve sanatçıları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Magazinkolik / Kültür Sanat

Jeyan Mahfi Ayral Tözüm Zincirlikuyu Toplum Kültür Sanat Haberler

title