Sanatçı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ün Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Defnedildi
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30 Ekim Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına sanatçının ailesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Şehir Tiyatroları yönetici ve sanatçıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
30 Ekim Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına sanatçının ailesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Şehir Tiyatroları yönetici ve sanatçıları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Magazinkolik / Kültür Sanat