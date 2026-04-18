Türkiye'nin ilk kadın devlet tiyatrosu müdürü Feyha Çelenk için tören düzenlendi

BURSA'da hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk kadın devlet tiyatrosu müdürü, sanatçı ve tiyatrocu Feyha Çelenk (81) için uzun yıllar emek verdiği Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törene sanatçının kızı Fatma Çelenk, kardeşi Feyza Güven, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Şahin, Bursa Devlet Tiyatroları (BDT) Müdürü Sezai Yılmaz, Bursa Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar ile öğrencileri ve çok sayıda sanatçı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Feyha Çelenk'in yaşamından kesitlerin yer aldığı kısa film izlendi. Törende konuşan Fatma Çelenk, "Annemin son sahnesinde ona yoldaş oldunuz. Annem son dönemlerini büyük gururlarla geçirdi. Bir sanat kitaplığına adının verilmesi onu çok mutlu etmişti. İki hafta önce bana, 'Geriye dönüp baktığımda yaşadığım hayata dair gözüm arkada kalmadı, çok huzurluyum' demişti. Ben de bu yüzden huzurluyum" dedi.

'ÇALIKUŞU' ONUN ANISINA SAHNELENECEK

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz ise "Feyha Çelenk bugün sadece Bursa için değil, Türk tiyatrosunun en güzide sanatçılarından biridir. Sadece sanatçı kimliğiyle değil, insan olarak da çevresine çok şey kazandıran annemiz, ablamız Feyha Çelenk için toplanmış bulunuyoruz. Bazı değerler vardır; çok fazla konuşmasanız da görüşmeseniz de onların varlığı sizi her zaman ayakta tutar. Bundan sonra salonumuzda bir koltuğu hep onun anısına boş bırakacağız. Ayrıca yıllar önce başrolünde oynadığı 'Çalıkuşu' oyununu tekrar sahneye koyacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sevenleri, sahnede sanatçının tabutu başında vedalaştı. Türk tiyatrosunda önemli bir iz bırakan Feyha Çelenk'in cenazesi, İstanbul'daki Şakirin Camii'nde bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

