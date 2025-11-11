Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

Tayvan'da temizlik görevlisinin yanlışlıkla müdahale ettiği sanat eseri, müze görevlilerinin gözleri önünde yok oldu.

SANAT ESERİNİ "KİRLİ AYNA" ZANNEDİP SİLDİ

Tayvan'ın Taipei kenti yakınlarındaki Keelung Sanat Müzesi'nde sergilenen bir sanat eseri, temizlik görevlisinin "kirli ayna" zannederek silmesi sonucu yok oldu. Müze görevlisi, düz bir tahta parçası üzerinde tozla kaplı bir aynadan oluşan "Inverted Syntax-16 (Ters Sözdizimi-16)" adlı eserin üzerindeki tozu silerek, eserin bütünlüğünü farkında olmadan bozdu.

40 YILLIK TOZU TUVALET KAĞIDIYLA SİLDİ

The Sun'da yer alan habere göre; sanatçı Chen Sung-chih tarafından 40 yıl önce oluşturulan eser, aynanın ortasındaki lekeyle "orta sınıfın çarpıtılmış benlik algısını ve kültürel bilincini" simgeliyordu. Ancak temizlik görevlisi, 40 yıllık toz tabakasını kir zannederek tuvalet kağıdıyla sildi. Böylece eserin en önemli parçası olan toz tabakası ve sembolik leke ortadan kalktı.

MÜZE, SANATÇIDAN ÖZÜR DİLEDİ

Keelung Kültür ve Turizm Bürosu, sanatçıdan resmİ olarak özür dilediğini açıkladı ancak zararın tazmin edilmesi gerektiğini de belirtti. Müze yetkilileri, eserin "We Are Me" adlı, yapı malzemeleri ve ev eşyalarından oluşturulan geniş kapsamlı serginin bir parçası olduğunu bildirdi.

Öte yandan bazı sanat eleştirmenleri, yaşanan olayın artık eserin yeni bir anlam kazandığını savunarak, "Bu kaza artık sanatın bir parçası haline geldi ve olduğu gibi korunmalı" görüşünü dile getirdi.