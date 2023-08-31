Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan 450 yıllık Samut Baba Türbesi, mimarisi ve tarihiyle dikkat çekiyor. Hacı Bektaşi Veli'nin Anadolu'daki dervişlerinden biri olduğu söylenen türbe, dilek tutmak ve kurban kesmek için birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. 2006 yılında restore edilen türbe, 450 yıldır ayakta kalmayı başarıyor.

Samut Baba Türbesi 450 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan 450 yıllık Samut Baba Türbesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Mimarisi ve tarihiyle dikkat çeken Samut Baba türbesi 1573 yılından bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor. Çevre halkının söylemlerine göre Samut Baba'nın Hacı Bektaşi Veli'nin Anadolu'daki dervişlerinden bir tanesi olduğu söyleniyor. Dilek tutularak kurban kesilen türbeyi bir çok kişi ziyaret ediyor. 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen türbe 450 yıldır zamana meydan okuyor.

"Bu türbe 1573 yılında yapılmış"

Kangaltekkesi Köyü Muhtarı Haydar Ülgen, türbenin 450 yıl önce yapıldığından bahsederek, "Burası Samut Baba türbesi. Bu türbe 1573 yılında yapılmış. Samut Babanın Hacı Bektaşi Veli'nin Anadolu'daki dervişlerinden bir tanesi olduğu söyleniyor. Vatandaş buraya gelip dilek diliyor ve kurban kesiyor. 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi ve anahtarını da köy muhtarlığına verdiler. Türbenin ihtiyaçlarına köylü vatandaşlarla birlikte biz bakıyoruz" dedi.