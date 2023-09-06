Samsun Sanat Tiyatrosu'ndan Kuvayi Milliye Destanı oyunu

Samsun Sanat Tiyatrosu'nun usta sanatçısı Yaşar Gündem'in yönetip sahnelediği, Nazım Hikmet'in eserinden uyarlanan "Kuvayi Milliye Destanı" oyunu, Söke Belediyesi Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında dün akşam Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde izleyici ile buluştu.

Tiyatro oyunu Uğur Mumcu Parkı'nda planlanmıştı ancak yağış ihtimaline karşı Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne alındı ve Söke Belediyesi tarafından duyurusu yapıldı.

Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu, oyunu merakla bekleyen izleyicilerle doldu. Yaşar Gündem, finalde seyirciden ve protokolden büyük alkış aldı.

Oyunun sonunda, Başkan Mustafa İberya Arıkan, sanatçı Yaşar Gündem'e çiçek ve plaket takdim ederek, "Kuvayi Milliye ruhunu bize bu denli canlı yaşattığınız için teşekkür ederiz. Birkaç cümle ile ifade etmek başka, iliklerimize kadar hissetmek bambaşka…" dedi.