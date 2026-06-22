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Samsun Kültür Yolu Festivali'nde "yumurta topuk" olarak bilinen Çarşamba ayakkabısı tanıtıldı

Samsun Kültür Yolu Festivali'nde 'yumurta topuk' olarak bilinen Çarşamba ayakkabısı tanıtıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında, tescilli Çarşamba ayakkabısının (yumurta topuk) yapım atölyesi düzenlendi. Usta Mithat Özcan, geleneksel ayakkabının özelliklerini ve yurt dışından artan talebi anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında, "yumurta topuk" olarak bilinen tescilli Çarşamba ayakkabısının yapımına ilişkin atölye çalışması düzenlendi.

Kentte 20 Haziran'da başlayan ve 28 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar farklı alanlarda çok sayıda kültür ve sanat etkinliği gerçekleştiriliyor.

Samsun Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, "Çarşamba ayakkabısı" ya da "yumurta topuk" olarak bilinen geleneksel ayakkabılar kursiyerlere tanıtıldı.

Atölyede, usta Mithat Özcan, kursiyerlere Çarşamba ayakkabısının yapım aşamaları, kullanılan malzemeler ve yöresel özellikleri hakkında bilgi verdi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe 1977 yılında başladığını, 2 yıl sonra iş yerini kurduğunu söyledi.

Çarşamba ayakkabısının tek parça deriden üretildiğini belirten Özcan, "Yumurta topuk, yumurta burun diye bilinir. Tabanında hakiki kösele, iç kısmında hakiki dana derisi kullanılır. En önemli özelliği saf deri olması ve yüzeyinde dikiş bulunmamasıdır." dedi.

Ayakkabının tescilli bir ürün olduğunu aktaran Özcan, 2001 yılında marka tescilinin alındığını, 4 yıl önce de belediyenin desteğiyle coğrafi işaret tescilinin yapıldığını ifade etti.

"İtalya'dan da ilgi artıyor"

Meslekte usta sayısının giderek azaldığını dile getiren Özcan, "Şu anda imalat yapan 3-5 arkadaş kaldık. Buna rağmen yurt içine ve yurt dışına satışlarımız devam ediyor. Almanya, Hollanda, İsviçre, İtalya ve ABD'den talep alıyoruz. En fazla talep şu anda Almanya'dan geliyor, İtalya'dan da ilgi artıyor." diye konuştu.

Çarşamba ayakkabısının özellikle 40 yaş üzeri kullanıcılar, şoförler ve geleneksel giyimi tercih edenler tarafından ilgi gördüğünü anlatan Özcan, son yıllarda kadınlara yönelik modeller de üretmeye başladıklarını kaydetti.

Geleneksel üretimde ayakkabı tabanının ağaç çiviyle tutturulduğunu belirten Özcan, zamanla dikiş ve yapıştırma tekniklerinin de kullanıldığını söyledi.

Özcan, kösele tabanlı Çarşamba ayakkabılarının 5 bin lira civarında satıldığını, kırsalda kullanıma yönelik farklı taban tercihleriyle fiyatların değişebildiğini belirtti.

Atölyede ayrıca Çarşamba ayakkabısının minyatür hediyelik ve plaket şeklindeki örnekleri de kursiyerlere gösterildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
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