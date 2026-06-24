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Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklar Seramikle Buluştu

Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklar Seramikle Buluştu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde, 8-12 yaş arası çocuklar için Samsun Müzesi'nde 'Müzeden Sanata: Seramik Figür Atölyesi' gerçekleştirildi. Çocuklar, müze gezisinin ardından gördükleri eserleri hayal güçleriyle seramiğe işledi. Araştırma Görevlisi Nagihan Gümüş Akman, çocukların hayal dünyasını çamura aktardıklarını ve ortaya ilginç eserler çıktığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde çocuklar için "Müzeden Sanata: Seramik Figür Atölyesi" çalışması yapıldı.

Samsun Müzesi'ndeki etkinlikte, 8 ila 12 yaş arasındaki çocuklara müze tanıtıldı.

Müze gezisinin ardından çocuklar, burada gördükleri eserleri hayal güçlerini kullanarak seramiklere işledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü'nde Araştırma Görevlisi Nagihan Gümüş Akman, burada yaptığı açıklamada, seramik çalışmasını çocukların hayal dünyasına bıraktıklarını söyledi.

Çocukların hayal dünyasını çamura işlemesini sağladıklarını belirten Akman, "Çocuklar çok keyifli bir an geçiriyor. Onlar için unutulmaz bir gün. 8-12 yaş grubu ile bugün çalışıyoruz. Çocuklarla beraber önce müzeyi gezdik, tarihi eserleri tek tek inceledik. Sonra orada bulunan figürleri çamura aktarmalarını istedim. Sonrasında bu çamurları fırına vererek seramik haline getireceğiz. Çocukların hayal dünyası çok geniş, ortaya çok ilginç eserler çıktı." dedi.

Minikler ise ilk kez çamurdan seramik çalışması yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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