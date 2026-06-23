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Samsun'da Bayhan'dan unutulmaz konser

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Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Bayhan, binlerce müziksevere unutulmaz bir konser verdi.

SAMSUN Kültür Yolu Festivali kapsamında kentte konser veren kendine has yorumu ve sahne performansıyla dikkat çeken Bayhan, festivalin üçüncü gününde binlerce müzikseverle buluştu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Samsun ayağında düzenlenen konserler yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde Batı Park'ta sahne alan Bayhan, özgün performansı ve sevilen şarkılarıyla hayranlarının beğenisini kazandı. Sanatçı, 'Seninle Olmak Var Ya', 'Ah İstanbul' ve 'Tiryakinim' gibi popüler şarkılarını müzikseverlerin eşlikleriyle seslendirdi. Konser sırasında hayranlarının da arasına karışan Bayhan, müzik dolu bir akşama imza attı.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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