Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Kavak'taki Bekdemir Camii, 1596'da inşa edilen ana katıyla dikkat çekiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Kavak'taki Bekdemir Camii, 1596'da inşa edilen ana katıyla dikkat çekiyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Kavak ilçesindeki Bekdemir Camii, ahşap mimarisi ve kök boyayla yapılan bitkisel motifli süslemeleriyle öne çıkıyor. Caminin ana katının 1596, mahfil katının 1599'da inşa edildiği, 1877 tarihli kalem işi kitabenin ise süslemelerin yılı kabul edildiği belirtiliyor.

Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan ve 16. yüzyıla uzanan geçmişiyle dikkat çeken Bekdemir Camii, ahşap mimarisi ve kök boyayla yapılan süslemeleriyle öne çıkıyor. Oyma kapısı, bitkisel motiflerle bezeli iç süslemeleri ve ahşap direklerle taşınan revaklarıyla tarihi dokusunu koruyan cami, bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

Kavak-Asarcık yolu üzerindeki Bekdemir Mahallesi'ndeki caminin inşa kitabesi bulunmuyor. Ancak yapılan bir araştırmaya göre caminin ana katı 1596, mahfil katı ise 1599 yılında inşa edildi. Caminin içerisinde bulunan kalem işi kitabede yer alan 1877 tarihi ise süslemelerin yapıldığı yıl olarak kabul ediliyor.

Kök boyayla yapılan motifler dikkat çekiyor

Ahşaptan yığma tekniğiyle inşa edilen cami, meşe ağacından hazırlanan kalasların birbirine geçirilmesiyle oluşturuldu. İçten düz tavan, dıştan kırma çatıyla örtülen yapının çevresinde ahşap direklerin taşıdığı revaklar bulunuyor. Caminin özellikle oyma tekniğiyle yapılan ve bitkisel motiflerle süslenen ahşap kapısı dikkat çekiyor. İç mekanda ise kök boyayla hazırlanan bitkisel motifler, kalem işi süslemelerle duvar ve tavanlarda kendini gösteriyor. Caminin avlusunda taş işçiliğiyle yapılmış bir çeşme de bulunuyor.

Arıların yaptığı bal caminin ihtiyaçlarını karşılıyordu

Camiyle ilgili anlatılan geçmişe dayalı bilgilere göre, yapının mihrabında arıların dışarıdan girerek bal yaptığı özel bir bölüm bulunuyordu. Burada biriken balın yılda yaklaşık 150 kilogramının alındığı, satışından elde edilen gelirle caminin halı ve gaz lambası gibi ihtiyaçlarının karşılandığı, cami görevlisinin maaşının ödendiği öğrenildi. Gelirin artması durumunda ise köylülere ziyafet verildiği ifade ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç

Kaos büyüyor! Görüntü bugün kaydedildi
Bulgaristan'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı! Randevu sistemi değişiyor

Avrupa ülkesinden Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
Elektroşok da durduramadı! Balkondan düşüp yeniden kalktı

Elektroşok silahıyla vurulunca camdan düştü! Sonrası ayrı olay
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Fenomenin verdiği karar pahalıya patladı
Mardin Nusaybin'de bıçaklanmış bulunan 17 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

Daha 17 yaşındaydı! Boş arazide korkunç halde bulundu
19 köpeğe aldırış etmedi, her gece bahçeye girip kedi mamalarını yedi

19 köpeğe rağmen her gece bunu yaptı! Rahatlığına diyecek yok
Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin devasa teklifi ortaya çıktı
İngiltere'de gündem Muhammed Salah

Tüm ülkede yeniden gündem oldu
Sergen Yalçın, Fransa maçı sonrası taraftarlara seslendi: Avrupa Şampiyonası ile birlikte...28

Maç biter bitmez taraftarlara seslendi!
ABD'de uçuş kaosunun ardından Trump'tan 50 milyar dolarlık hamle

Kaos giderek büyüyor! Beklenen hamle geldi