Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Saraydan Kız Kaçırma' operasını sahneleyecek

SAMDOB, Türk-Osmanlı kültürünün etkisiyle oluşan 'Turquerie' akımının en güzel müzikal örneklerinden olan 'Saraydan Kız Kaçırma' operasını sahneleyecek. Opera, 27 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 27 Mayıs'ta "Saraydan Kız Kaçırma" operasını beğeniye sunacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türk-Osmanlı kültürünün etkisiyle oluşan ve 16'ncı yüzyıldan itibaren Avrupa'yı etkisi altına alan "Turquerie" akımının en güzel müzikal örneklerden olan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahneye konulacak.

Ünlü besteci Mozart'a ait operada, Belmonte adlı İspanyol soylusunun uşağı Pedrillo ile Selim Paşa'nın Akdeniz kıyılarındaki yazlık köşkünde tutsak olarak bulunan sevgilisi Konstanze ve onun hizmetçisi Blonde'yi, Paşa'nın harem bekçisi Osmin'in elinden kurtarmaya çalışması anlatılıyor.

Orkestra şefliğini Patrick David Murray'in üstlendiği operanın sahne kurgusu Tuncay Kurtoğlu ve Cenk Bıyık imzasını taşıyor.

Koro şefliğini Raushan Baigulakova'nın yaptığı eserin ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait. SAMDOB orkestrası ve korosunun yer aldığı eserin başkemancısı ise Didem Tepe.

Opera, 27 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.