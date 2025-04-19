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Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Peter ve Kurt' Prömiyeri

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Peter ve Kurt' Prömiyeri
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, Sergey Prokofiev'in 'Peter ve Kurt' adlı senfonik masalını prömiyerinde sahneledi. Eser, çocuklara müziği sevdirirken, orkestra ve teknik ekibin performansıyla dikkat çekti.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Rus besteci Sergey Prokofiev'in 1936 yılında çocuklar için bestelediği senfonik masal "Peter ve Kurt"un prömiyerini Samsun'da yaptı.

Uyanıklık, cesaret ve beceriklilik gibi istenen öncü erdemleri ele alarak çocuklara müziği sevdiren eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde seyircilerin beğenisine sunuldu.

20. yüzyılın en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilen Rus besteci Sergey Prokofiev'in 89 yıllık eseri, SAMDOB Sanat Danışmanı Cenk Bıyık'ın anlatıcılığında orkestra şefi Patrick David Murray'ın yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile sahnelendi.

Orkestra ve teknik ekip olmak üzere 55 kişinin yer aldığı eserin başkemancısı Gözde Yardımlı olurken, ışık tasarımını Erdem Kuzaytepe, video projeksiyonu ise Murat Turgut üstlendi.

Müzikal masalın prömiyeri çocuklar ve sanatseverlerce ilgi gördü.

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Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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