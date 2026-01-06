Haberler

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu 'Okulumuz Orman' adlı tek perdelik çocuk oyununu yarın sahneleyecek. Oyun, hayvanat bahçesine giden öğrencilerin ormanda yaşadıkları macerayı konu alıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" oyununu küçük izleyicilerle buluşturacak.

Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

Eserin koreografisi Özgün Barılı, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, dekoru Hakkı Kandır, video projeksiyonu Murat Turgut, ışığı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin, bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup hayvanların yardımıyla buradan çıkmalarını anlatıyor.

"Okulumuz Orman" yarın saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sahnelenecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kürsüde trans halterci taklidi yapan Trump'ın hareketleri akılalmaz

Bu akılalmaz hareketleri, tüm dünya izledi
Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler

Camideki vahşetin sanığı, duruşmada tehdit savurdu: Asıl caniyi...
Kürsüde trans halterci taklidi yapan Trump'ın hareketleri akılalmaz

Bu akılalmaz hareketleri, tüm dünya izledi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
7 yıldır aranan firari Bodrum'da yakalandı

7 yıldır aranıyordu, kaçış benzinlikte son buldu