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Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden La Traviata Performansı

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Samsun Devlet Opera ve Balesi, yarın 'La Traviata' operasını sanatseverlerle buluşturacak. Eser, aşkı için büyük acılar çeken Violetta Valery'nin hayatını konu alıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Fransız yazar Alexandre Dumas'nın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenilerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait eser, Samsun'da izleyicinin beğenisine sunulacak.

Rejisörlüğünü Cenk Bıyık'ın yapacağı iki perdelik eserde başkemancı Didem Tepe olurken, orkestra şefleri Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Paola Villa yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik edecek.

Eserin dekor tasarımı Hakkı Kandır, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, koreografisi Zeynep Bengier, video projeksiyonu ise Ahmet Şeren imzası taşıyor.

Eser, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını ele alıyor.

"La Traviata", yarın ve 13 Ocak'ta saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahneye konulacak.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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