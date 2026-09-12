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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Gala Konseri"ni sanatseverlerle buluşturdu

Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Gala Konseri'ni sanatseverlerle buluşturdu
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Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2026-2027 sanat sezonu kapsamında hazırlanan "Gala Konseri"ni müzikseverlerle buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2026-2027 sanat sezonu kapsamında hazırlanan "Gala Konseri"ni müzikseverlerle buluşturdu.

SAMDOB solist sanatçıları ve orkestrasınca klasik opera repertuvarından arya, düet ve orkestra bölümlerinin seslendirildiği konser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Programda Bellini, Mozart, Verdi, Cilea, Puccini, Leoncavallo, Bizet ve Mascagni gibi bestecilerin operalarından seçkiler yer aldı.

Orkestra şefliğini Patrick David Murray'in üstlendiği konserde, orkestrada başkemancı olarak Didem Tepe görev aldı.

Konserde soprano Sezgi Elhüseyni, soprano Eda Bingöl Gürkan, mezzosoprano Didem Çelik, tenor Ali Murat Erengül, tenor Özer Öndeş ve bariton Iakov Shvetcov solist olarak sahne aldı.

Işık tasarımını Erdem Kuzaytepe'nin, video projeksiyonunu Murat Turgut'un üstlendiği konser, müzikseverlerden ilgi gördü.

Kaynak: AA
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