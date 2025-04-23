Samsun'da 'Okulumuz Orman' Çocuk Oyunu 23 Nisan'a Özel Sahnelendi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak minik izleyicileriyle buluşturdu.

Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Samsun'da ücretsiz olarak sahnelendi.

Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyuna çocuklar ilgi gösterdi.

Eserin koreografisini Özgün Barılı, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, video projeksiyonunu Murat Turgut, ışığı ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen öğrencilerin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup hayvanların yardımıyla buradan çıkmalarını anlatıyor.