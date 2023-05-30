Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Samsun'da 'Eğitimin Gücü Sanatla Buluşuyor' Resim Sergisi Açıldı

Samsun'da 'Eğitimin Gücü Sanatla Buluşuyor' Resim Sergisi Açıldı

Kültür Sanat Haberleri

Samsun İlkadım Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin gerçekleştirdiği atölye çalışmasıyla ortaya çıkan eserler, Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilendi. 65 öğrencinin yağlı boya, sulu boya, guaj, kara kalem ve pastel boya teknikleri ile yaptığı 265 çalışmanın yer aldığı karma sergi, 1 Haziran'a kadar açık kalacak.

Samsun İlkadım Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin gerçekleştirdiği atölye çalışmasıyla ortaya çıkan eserler, Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilendi.

"Eğitimin Gücü Sanatla Buluşuyor" adlı karma sergide, 65 öğrencinin yağlı boya, sulu boya, guaj, kara kalem ve pastel boya teknikleri ile yaptığı 265 çalışma yer aldı.

Okul Müdürü İlyas Gülünay, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerinin bir yıl boyunca ortaya çıkarttığı başarılı eserleri beğeniye sunduklarını belirtti.

Sergide Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk resim köşesi de oluşturuldu.

Serginin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Celalettin Sula, Kenan Arslan ile öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sergi, 1 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Mehmet Kumcağız - Kültür Sanat

İlkadım AKM Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title