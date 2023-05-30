Samsun'da 'Eğitimin Gücü Sanatla Buluşuyor' Resim Sergisi Açıldı

Samsun İlkadım Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin gerçekleştirdiği atölye çalışmasıyla ortaya çıkan eserler, Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilendi. 65 öğrencinin yağlı boya, sulu boya, guaj, kara kalem ve pastel boya teknikleri ile yaptığı 265 çalışmanın yer aldığı karma sergi, 1 Haziran'a kadar açık kalacak.