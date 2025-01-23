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SAMSUN'DA 'BİR TENOR ARANIYOR' MÜZİKALİ SAHNEDE

SAMSUN'DA 'BİR TENOR ARANIYOR' MÜZİKALİ SAHNEDE
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, Ken Ludwig'in ödüllü müzikali 'Bir Tenor Aranıyor'u seyirciyle buluşturdu. Eğlenceli hikayesiyle dikkat çeken müzikal, Atatürk Kültür Merkezi'nde kapalı gişe oynandı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneledi.

"Müzikallerin Oscarı" olarak bilinen Tony Ödülleri de dahil birçok ödül alan Ken Ludwig'in eğlenceli müzikali "Bir Tenor Aranıyor", Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde beğeniye sunuldu.

Sahnelendiği tüm illerde kapalı gişe oynanan iki perdelik eserde, Verdi'nin "Otello" operasını seslendirmek için gelen ünlü tenor Tito Merelli'nin başından geçen komik olaylar silsilesi anlatılıyor.

Türkçe sahneye konulan müzikalin konusu özetle şöyle:

"Zevk ve sefaya düşkünlüğüyle bilinen ünlü tenorun eşi Maria ile arasının bozulması çok da uzun sürmez. Yediği yemeklerden de midesi bozulan Tito'nun içtiği ilaçlar ağır gelir, temsile çıkamaz ve yerine başrolü oynamak üzere yeteneği keşfedilmeyen Max çıkar."

Müzikal, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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