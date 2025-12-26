Samsun'da "Bir Milletin Sesiydi Akif" Konseri düzenlendi
Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un eserlerini seslendirdi. Konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın solisti Ömer Faruk Belviranlı da yer aldı.
Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından kentte "Bir Milletin Sesiydi Akif" Konseri düzenlendi.
Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'ndaki konserin ilk bölümünde İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un bestelenmiş şiirlerini Şef Özge Altıntaş yönetimindeki ekip, koro ve solo olarak seslendirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın solist olarak yer aldığı konserin ikinci bölümünde tasavvuf musikisinden eserler icra edildi.
Konser, müzikseverler tarafından ilgi gördü.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat