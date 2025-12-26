Haberler

Samsun'da "Bir Milletin Sesiydi Akif" Konseri düzenlendi

Samsun'da 'Bir Milletin Sesiydi Akif' Konseri düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un eserlerini seslendirdi. Konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın solisti Ömer Faruk Belviranlı da yer aldı.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından kentte "Bir Milletin Sesiydi Akif" Konseri düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'ndaki konserin ilk bölümünde İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un bestelenmiş şiirlerini Şef Özge Altıntaş yönetimindeki ekip, koro ve solo olarak seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın solist olarak yer aldığı konserin ikinci bölümünde tasavvuf musikisinden eserler icra edildi.

Konser, müzikseverler tarafından ilgi gördü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti

Şehit cenazesinde kahreden görüntü
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti