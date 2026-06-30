Samsun'da 529 yıllık gelenek: Mehteran coşkusuyla sünnet şöleni

Samsun'da 25 çocuğa 529 yıllık gelenek kapsamında sünnet töreni düzenlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Samsun'da vakıf kültürünü yaşatmaya ve tarihi vakıf şartlarını yerine getiriyor. Sultan II. Bayezid Vakfının 529 yıllık 'ihtiyaç sahibi çocukları sünnet ettirilmesi' şartı, Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da hayata geçirildi. 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen proje kapsamında, Samsun'da 25 çocuk sünnet töreninin heyecanını yaşadı.

Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal, bu organizasyonun 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldığını söyledi. Uysal ayrıca, "Bugün bu güzel etkinliği Samsun'da gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Onların gülümsemesi bizim gülümsememiz. 'Bir çocuk gülerse dünya güler' mantığıyla hareket ederek çocuklarımızın sünnetini yapıyoruz" dedi.

Şölen, şehir turu ve düğün salonundaki etkinliklerle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı