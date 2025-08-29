Samsun'da 30 Ağustos ve İstiklal Madalyası Paneli Gerçekleştirildi

SAMSUN'da düzenlenen '30 Ağustos ve İstiklal Madalyası Paneli'nde konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, "Mavnacıların bu Milli Mücadele'ye sağlamış oldukları silahlar sayesinde Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferleri kazanılmıştır" dedi.

Samsun Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlama programı kapsamında, '30 Ağustos ve İstiklal Madalyası Paneli' düzenlendi. Samsun Müzesi'nde gerçekleştirilen panelde; OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, 'Milli Mücadele'de Samsun' ve OMÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, 'Milli Mücadele ve 30 Ağustos' temalı sunumlar yaptı. Panele Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, akademisyenler ve askeri erkan katıldı.

Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, konuşmasında, Samsun Mavnacılar Loncası'nın Milli Mücadele'ye sağladığı katkının önemine değinerek, "İstiklal madalyasının kazanılması zaten bu mavnacılarla alakalı bir şey. Çünkü mavnacıların bu Milli Mücadele'ye sağlamış oldukları silahlar sayesinde Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferleri kazanılıyor. Hatta öyle az buz değil, sadece tüfekler değil, uçaklar da buradan Samsun üzerinden montajlanarak Milli Mücadele cephelerine sevk ediliyor. Tespit ettiğimiz 6 tane uçak var. Keşif ve avcı uçakları. Bunlar Samsun'daki marangozların yardımıyla montajları yapılıp o şekilde Milli Mücadele cephelerine sevk edilecektir. Dolayısıyla mavnacıların bu cesurane faaliyetleri, işgal donanmasının o koca zırhlı gemilerine karşı o küçücük çaparileriyle, takalarıyla gerçekleştirdikleri bu mühimmat sevkiyatı Mustafa Kemal'in de dikkatinden kaçmayacaktır. Bizzat Mustafa Kemal'in önerisiyle Büyük Millet Meclisi'ne 1924 yılında bir İstiklal madalyası, Samsun Mavnacı Loncası'na bir İstiklal madalyası verilmesi yönünde bir teklif yapılacaktır. Bu teklif Meclis'ten onaylanacaktır. ve Meclis kararıyla Samsunlu Mavnacılara ki burada İnebolu ve Trabzonlu mavnacılar da söz konusudur, karar çıkacaktır ve beyaz şeritli özel hizmet İstiklal madalyası, Samsun Mavnacılar Loncası'na verilmesi kararı kesinleşecektir. Biz bu süreçle ilgili tarihi verileri değerlendirdik" diye konuştu.

VALİ TAVLI'YA TEŞEKKÜR

Kent için değeri olan bu tarihi bilginin önemine de değinen Prof. Dr. Erler, "Bu tarihi verileri ortaya çıkaran, bu tarihi verileri dikkate alan ve ferasiyetiyle, engin önsezisiyle, bizlere bu yönde talimatlar aktaran Samsun Valimiz Orhan Tavlı Bey olmuştur. Dolayısıyla onun direktifleri ve talimatları olmasaydı, muhtemelen bu madalya ile ilgili hiç kimsenin haberi olmayacaktı. O yüzden kendisine özel olarak müteşekkiriz Samsun halkı adına" dedi.

'TÜRKLERİN ZAFERİ'

Panelde ayrıca Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil de 30 Ağustos'a ilişkin, "30 Ağustos aslında 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasıyla başlayan bir sürecin, son aşamalarından biridir eylemsel anlamda. Çünkü 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra onun başlattığı Milli Mücadele, çeşitli evrelerden geçmiştir ve en son Büyük Savaş 30 Ağustos'ta yaşanmıştır. 26 Ağustos-30 Ağustos arasında ve Türklerin zaferiyle neticelenmiştir. İşte bu zafer sonrasında da zaten önce Lozan, daha sonra Cumhuriyet'in kuruluşuna giden süreç adım adım ilerlemiştir" diye konuştu.