Samsun Adalet Korosu'ndan türkü şöleni

Samsun Adalet Korosu tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri, sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Samsun Bölge İdare Mahkemesi iş birliğinde düzenlenen konserde, Şef Hızır Aydın yönetimindeki koro sahneye çıktı. Başsavcılar, mahkeme başkanları, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye çalışanlarından oluşan koro, seslendirdiği birbirinden seçkin Türk halk müziği eserleriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Adalet teşkilatı mensuplarını sanatın birleştirici gücü etrafında buluşturan etkinlikte, koro üyelerinin performansı salondaki davetlilerden büyük alkış aldı.

Programın sonunda konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Bakanı'nın da ifade ettiği gibi hakimler, savcılar, müdürler ve personelle birlikte büyük bir aile olduklarını belirtti. Kılıç, konserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından çiçek ve plaket takdimi gerçekleştirildi.

Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç ile Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay tarafından koroda görev alan tüm üyelere katkıları ve başarılı performansları dolayısıyla çiçek verilerek teşekkür edildi.

Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı