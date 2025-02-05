İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"

SAMDOB, 'Kanlı Düğün' Balesini Sahneleyecek

SAMDOB, 'Kanlı Düğün' Balesini Sahneleyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Federico Garcia Lorca'nın eserinden uyarlanan 'Kanlı Düğün' balesini 6 Şubat'ta sanatseverlerle buluşturuyor. Eser, özgün müzikleri ve etkileyici koreografisiyle dikkat çekecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Kanlı Düğün" balesini sahneleyecek.

İspanyol şair ve oyun yazarı Federico Garcia Lorca'nın "Kanlı Düğün" oyunundan uyarlanan, özgün müzikleriyle dans ve dramatik anlatımının iç içe geçtiği modern bir başyapıt olan eser, Samsun'da yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Koreografisi ve librettosu Carlos Vilan'a ait Kanlı Düğün balesi, Görkem Cengiz yönetiminde sahnelenecek.

Eserin bestecisi ve orkestra şefi Tulio Gagliardo, özgün müzikleriyle İspanya'nın dört bir yanından ritimleri harmanlayarak hikayeye yeni bir ruh katarken, başkemancılığı ise Canan Ünal üstlendi.

Orkestra, teknik ekip, balet ve balerin olmak üzere 120 kişinin yer aldığı eserin dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyon ise Ahmet Şeren imzasını taşıyor.

İspanya'nın Endülüs kırsalında geçen bir köy trajedisini anlatan iki perdelik bale, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 6 Şubat'ta saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
img

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
img

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
img

İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.