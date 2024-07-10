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Salt Beyoğlu'da 'Sular, Rüzgarlar, Araziler Arasında' Gösterim Programı

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Salt'ın 'Havaya Dair' sergisine eşlik eden 'Sular, Rüzgarlar, Araziler Arasında' gösterim programının son seçkisi 9 Temmuz-18 Ağustos tarihlerinde Salt Beyoğlu'nda izlenebilir.

Salt'ın "Havaya Dair" sergisine eşlik eden "Sular, Rüzgarlar, Araziler Arasında" gösterim programının son seçkisi 9 Temmuz-18 Ağustos tarihlerinde Salt Beyoğlu'nda.

Salt'ın, kurucusu Garanti BBVA'nın desteğiyle gerçekleştirilen Havaya Dair sergisi, 18 Ağustos'a dek Salt Beyoğlu'ndaki Forum alanında ziyarete açık. Disiplinlerarası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından hazırlanan sergi, hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarını odağına alıyor.

Sergiye eşlik eden gösterim programı Sular, Rüzgarlar, Araziler Arasında, günümüzün kritik çevre sorunlarına eğilen sanatçı filmlerini bir araya getiriyor. 9 Temmuz-18 Ağustos tarihlerinde Salt Beyoğlu'nun ikinci katında yer alacak son seçki, dört kısa filmden oluşuyor. Karimah Ashadu'nun, Nijerya'nın Plateau bölgesindeki maden işçilerinin güvencesiz çalışma koşullarını belgeleyen filmi Plateau [Plato] (2021), ülkenin madencilik tarihi ile sömürge geçmişinin toplumsal ve ekolojik etkilerini irdeliyor. Peter Mettler'ın filmi Petropolis: Aerial Perspectives on the Alberta Tar Sands [Petropolis: Alberta Katran Kumullarına Havadan Bakış] (2009), Kanada'nın Alberta eyaletinde, İngiltere büyüklüğünde bir alanı kaplayan katran kumullarındaki petrol rezervini merkeze alıyor. Melanie Smith'in filmi Maria Elena (2018), Şili'nin kuzeyindeki Atacama Çölü'nde, 1920'lerin ortasında Guggenheim ailesinin açtığı tuz madeni işletmesiyle bir yerleşim alanına dönüşen Maria Elena kasabasını odağına alıyor. Yuri Ancarani'nin Il Capo [Şef] (2010) adlı filmi ise Apuan Alpleri'ndeki (İtalya) Carrara mermer ocağında dev mermer kütlelerini ustaca kesip taşıyan işçilerin günlük çalışma rutinini belgeliyor.

Filmler, 18 Ağustos'a dek Salt Beyoğlu'nun ikinci katında Türkçe altyazılı ve tekrarlı olarak izlenebilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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