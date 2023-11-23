Salt Araştırma Eğitim Arşivi'ne Ateşizade Mehmed Bedreddin Selçuki koleksiyonu eklendi

Maarif Vekaleti'nde başkatip olarak çalışmış Ateşizade Mehmed Bedreddin Selçuki'nin koleksiyonu, Salt Araştırma Eğitim Arşivi'ne eklendi. Arşivde, 1857'de kurulan ve Cumhuriyet döneminde Maarif Vekaleti'nin faaliyetlerine dair belgeler yer alıyor. Ateşizade Mehmed Bedreddin Selçuki Arşivi, Ateşizade'nin yazışmaları, aile fotoğrafları ve vekalette görev yapmış kişilerin biyografilerini içeriyor.

Maarif Vekaleti'nde başkatip olarak çalışmış Ateşizade Mehmed Bedreddin Selçuki'nin koleksiyonu, Salt Araştırma Eğitim Arşivi'ne eklendi.

Salt'tan yapılan açıklamaya göre, "Sanat", "Mimarlık ve Tasarım" ile "Kent, Toplum ve Ekonomi" başlıkları altında derleneni dijital arşivler 2 milyonun üzerinde belgeyi içeriyor.

Arşivde, 1857'de kurulan ve Cumhuriyet döneminde Maarif Vekaleti (bugün Milli Eğitim Bakanlığı) adını alan Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin faaliyetlerine dair belgeler yer alıyor.

Arşive eklenerek çevrim içi erişime açılan Ateşizade Mehmed Bedreddin Selçuki Arşivi, Ateşizade'nin (1868-1926) yazışmaları ve aile fotoğraflarının yanı sıra vekalette görev yapmış yaklaşık 7 bin kişinin biyografisi ve eğitimle ilgili kitap taslaklarını bir araya getiriyor.

A'dan z harfine tasnif edilen biyografiler, Maarif Vekaleti'ne bağlı çalışan öğretmen, memur, müstahdem, hafız-ı kütüb (kütüphaneci), müfettiş ve müdürlerle yolu vekalete düşen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı kurumlarında görev yapan doktor, yüzbaşı, onbaşı, kolağası, ferik, binbaşı, kaymakam, kumandan, sanatçı, tercüman ve ressamların çalışma hayatına dair hikayeleri içeriyor.

1890-1925 tarihli belgeleri kapsayan ve eğitim konusuna odaklanan koleksiyon archives.saltresearch.org üzerinden incelenebilecek.

Salt Araştırma ve Programlar'dan Sinem Ayşe Gülmez Saydam'ın, arşivin içeriğini, dijitalleştirme ve kataloglama sürecini ve Salt Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi bünyesindeki Mustafa Şemsettin Şeniz Arşivi ile ilişkisini ele aldığı "Maarif Vekaleti'nde Bir Başkatip: Ateşizade Mehmed Bedreddin Selçuki ve Arşivi" başlıklı yazısı ise Salt Blog'da okunabilir.