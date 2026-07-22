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Karakısrak Yaylası 16. Otcu Şenliği

Karakısrak Yaylası 16. Otcu Şenliği
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Doğancı Mahallesi sakinleri tarafından Karakısrak Yaylası'nda geleneksel hale getirilen şenlik bu sene 16. defa yapıldı. Yöresel kıyafetler, horon ve dostluk bağlarıyla kültür yaşatıldı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Doğancı mahallesi sakinleri tarafından Karakısrak Yaylasında geleneksel hale getirilen şenlik bu sene 16. defa yapıldı.

Karakısrak Yaylasının eşsiz doğal güzellikleri ve muhteşem manzarası eşliğinde düzenlenen şenliğe Şalpazarı ve çevre ilçelerin mahallelerinden çok sayıda vatandaş katıldı. Ağasar yöresinin geleneksel kıyafetlerini taşıyan kadınların renk kattığı etkinlikte, yöresel kültür ve gelenekler bir kez daha en güzel şekilde yaşatıldı.

Şenlik vesilesiyle bir araya gelen yöre halkı aynı zamanda hasret gidererek dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdi, yöresel sanatçıların ezgileri eşliğinde horonlar oynandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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