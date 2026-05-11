Haberler

Salıpazarı'nda Geleneksel Avut Hıdırellez Şenliği yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salıpazarı'nda düzenlenen 25. Geleneksel Avut Hıdırellez Şenliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, yerel sanatçılar performans sergiledi.

Salıpazarı'nda Geleneksel Avut Hıdırellez Şenliği yapıldı.

Şenlik alanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Hıdırellez'in toplum açısından önemli bir kültürel değer taşıdığını belirterek, "Baharın, bolluğun ve bereketin bir araya geldiği bu özel günde canlarımızla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Avut Mahalle Muhtarı Cevat Gürkan, programda yaptığı konuşmada, 25'incisi düzenlenen şenliğe katılanlara ve organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

Şenliklerde yerel sanatçılar tarafından şarkılar seslendirildi, semah ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

Programa, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Atakum Belediye Başkanı, Serhat Türkel, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu

Süreci yürütecek mekanizmanın adı belli oldu! İşte üyeleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya’da akılalmaz hırsızlık yöntemi! Dizini gıdıklayıp soyuyorlar

Hırsızların yeni yöntemi pes dedirtti
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı

Ünlü oyuncu ev sahibi olmak isterken hayatının şokunu yaşadı

Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı

Tamer Karadağlı'ya şok! Seyirciler tarafından böyle yuhalandı
Pentagon “ABD’nin mühimmat stokları tükendi” iddiasını yalanladı

ABD'yi karıştıran iddia! Pentagon'dan çok sert bir açıklama var
Kolombiya’da akılalmaz hırsızlık yöntemi! Dizini gıdıklayıp soyuyorlar

Hırsızların yeni yöntemi pes dedirtti
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu

Şifayı anahtarda aradılar! Görüntüleri izleyen o ilçemize koştu
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti

Arkadaşına attığı mesaj sonrası tepelik alanda ölü bulundu