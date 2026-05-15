Haberler

Salihli'de Kültür ve Sanat Vakfı için çalışmalar hızlandı

Salihli'de Kültür ve Sanat Vakfı için çalışmalar hızlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salihli Kaymakamlığı öncülüğünde, ilçenin kültürel ve sanatsal geleceğine yön vermek amacıyla Salihli Kültür ve Sanat Vakfı kurulması için istişare toplantısı yapıldı. Vakfın tüzüğü, vizyonu ve hedefleri ele alındı.

Salihli Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen istişare toplantısında, Salihli Kaymakamlığı koordinasyonunda ilçenin kültürel ve sanatsal geleceğine yönelik önemli bir adım atıldı.

Salihli'nin zengin tarihi mirasını korumak, sanat faaliyetlerini desteklemek ve kültürel vizyonunu geliştirmek amacıyla kurulması planlanan Salihli Kültür ve Sanat Vakfı için çalışmaların hız kazandığı bildirildi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmada, vakfın tüzüğü, vizyonu, kısa ve uzun vadeli hedefleri ile ilçeye sağlayacağı katkılar detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, vakfın kurulmasının Salihli'nin sosyo-kültürel hayatına yeni bir dinamizm kazandıracağı vurgulandı. Ayrıca kurumlar arası iş birliğinin sürecin başarısında kritik rol oynayacağı ifade edildi.

Kaymakam Güldoğan'ın da katıldığı süreçte, Bintepeler'den Sardes'e uzanan köklü tarihiyle bir kültür şehri olan Salihli'nin, kurulacak vakıf sayesinde ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü tanıtılmasının hedeflendiği belirtildi.

Öte yandan, vakfın kurulmasıyla birlikte kültür ve sanat alanında daha kurumsal, sürdürülebilir ve kapsayıcı projelerin hayata geçirilmesinin planlandığı kaydedildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler

ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran resti çekti
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek

Soruşturma Özel'e dönüyor! Tutuklu başkan bir ifade daha verecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Süper Lig devinden Onuachu bombası
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Maldivler'de İtalyan dalgıçlardan 5 kişi hayatını kaybetti

Maldivler'de tüplü dalış yapan 5 İtalyan hayatını kaybetti
Ohio'da küçük uçak eve çakıldı: 2 ölü

Küçük uçak eve çakıldı: 2 kişi hayatını kaybetti
Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz

Kıyamet kopacak! Babacan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler
Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor

Çok büyük oynuyor! Fener'i adeta Real Madrid yapacak