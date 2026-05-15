Salihli'de Kültür ve Sanat Vakfı için çalışmalar hızlandı

Salihli Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen istişare toplantısında, Salihli Kaymakamlığı koordinasyonunda ilçenin kültürel ve sanatsal geleceğine yönelik önemli bir adım atıldı.

Salihli'nin zengin tarihi mirasını korumak, sanat faaliyetlerini desteklemek ve kültürel vizyonunu geliştirmek amacıyla kurulması planlanan Salihli Kültür ve Sanat Vakfı için çalışmaların hız kazandığı bildirildi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmada, vakfın tüzüğü, vizyonu, kısa ve uzun vadeli hedefleri ile ilçeye sağlayacağı katkılar detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, vakfın kurulmasının Salihli'nin sosyo-kültürel hayatına yeni bir dinamizm kazandıracağı vurgulandı. Ayrıca kurumlar arası iş birliğinin sürecin başarısında kritik rol oynayacağı ifade edildi.

Kaymakam Güldoğan'ın da katıldığı süreçte, Bintepeler'den Sardes'e uzanan köklü tarihiyle bir kültür şehri olan Salihli'nin, kurulacak vakıf sayesinde ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü tanıtılmasının hedeflendiği belirtildi.

Öte yandan, vakfın kurulmasıyla birlikte kültür ve sanat alanında daha kurumsal, sürdürülebilir ve kapsayıcı projelerin hayata geçirilmesinin planlandığı kaydedildi. - MANİSA

