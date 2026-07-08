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Sefo, festivalde müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı

Sefo, festivalde müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı
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Sakarya Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan rap sanatçısı Sefo, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sakarya Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan rap sanatçısı Sefo, sevilen şarkılarını seslendirdi. Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen konsere özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Sakarya durağında etkinlikler sürüyor. Festival programı çerçevesinde Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda müzikseverlerle buluşan Sefo, "Kördüğüm", "Söyle Neydi Bu?" ve "Aşiyan" gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Konser alanını dolduran gençler, şarkılara eşlik etti. Sahne performansıyla dikkat çeken Sefo, konser boyunca şarkılarını alanı dolduran gençlerle birlikte söyledi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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